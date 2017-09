Vania Bludau se considera una mujer madura, pero no calculadora como otras [VIDEO y FOTOS]

Vania Bludau llega puntual a la hora pactada de la entrevista. Está maquillada, peinada y lista para charlar, su hiperactividad hace que constantemente cambie de posición al responder y no porque se sienta comprometida con las preguntas, al contrario, se le ve madura. Tiene una relación de dos años con Frank Dello Russo, a quien se la cantó ‘clarita’ quién era en Perú, qué hizo, con quién salió y por eso recalca que no se pintó de ‘santa’. También asegura que no guarda rencores, que ya perdonó, pero cree que Dios es divino y todo se paga en la tierra cuando se obra mal.



¿El baile es parte de tu vida?

Me gusta mucho, lo disfruto, pero no bailo seguido. Mi novio tampoco baila y no salimos a bailar. Me agarró fría volver a ‘El gran show’, pues la primera semana me dolían músculos que no sabía que tenía, ja, ja, ja.



Acabas de cumplir 27 años, eso también marca una diferencia con tu primera participación...

Claro, y justamente hace 4 años también pasé mi cumpleaños en el programa.



¿Te sientes una mujer madura?

Puedo ser madura en muchas cosas, pero también muy niña en otras. Soy racional, no soy tan fría y calculadora como otras mujeres, soy alguien que tiene más ‘feeling’.



¿Te arrepientes de las decisiones que tomaste en el pasado?

No, ¿por qué me voy a arrepentir? Al contrario, cuando miro atrás y recuerdo las anécdotas, digo ¡guau! Después de todas las cosas vividas, hasta me siento mayor. Quemé etapas y nunca me bajo la edad.



Empezaste en el mundo de la farándula con ‘Alma Bella’...

Fue en el 2009, estuve unos meses y fueron bien chéveres.



¿Eso te gustaba?

Sí y no. No me gustaba por todas las madrugadas trabajando, los viajes y a los 19 años me miraban como un objeto sexual bailando en el escenario. Mucha gente no entendía que solo era una chica que bailaba para pagar sus estudios, sin hacer nada malo.



¿Te has sentido una ‘sex symbol’?

No, hice fotos para revistas y calendarios, estoy en los grifos y ferreterías, pero lo veo normal, las hice por ‘chamba’.



¿Nunca apareció algún ‘faltoso’ o los que insultan por las redes sociales?

Siempre tengo buena onda con la gente que me sigue y cuando insultan, pues los bloqueo, no me peleo. En Instagram tengo más de un millón de seguidores y he bloqueado a muchos, porque no respetan.



¿Tu novio Frank entiende lo que significa ‘Vania Bludau’ en Perú?

Aún le choca, pero lo entiende. Al iniciar la relación fui muy clarita con él, le dije lo que hacía en Perú y le pedí que me ‘googleara’. Le conté que posé desnuda en una revista y posiblemente, si se me antoja, lo haría otra vez. No le oculto nada, ni me voy a pintar como la más santa porque no lo soy, cometo errores y no me arrepiento, creo que volvería a hacer todo igual, viviría el paquete completo.



¿Y cómo reaccionó al verte bailar en ‘El gran show’?

Para él fue loquísimo verme bailar con Oreykel y estando aquí me absorbía mucho, se molestaba de cosas que antes le expliqué. No le falto el respeto, se la pinté bien antes de viajar, le dije cómo se baila, te agarran así, usas ese tipo de vestuario, te cogen la pierna, te cargan, le mostré los videos y todo.



¿Le estabas pidiendo permiso?

No, lo conversé para estar de acuerdo y no causar un malestar. Porque mi relación me importa, si no me importara, entonces le diría: bye, bye... Me voy a mi país, puedo conseguir trabajo y listo.



¿Eres de las que acepta que tu novio o esposo te debe mantener?

No, nunca me ha gustado depender de un hombre. Tengo mis ahorros, pero también mis gastos fijos. Estuve en un ‘part time’ en un restaurante (en Miami). Me crie viendo a mi mamá y abuela trabajando y soy como ellas. A muchos hombres eso les molesta.



¿Cuando salen a comer, quién paga la cuenta?

Un día invita él y el otro yo. Cuando no puedo pagar, entonces le digo que compremos algo para cocinar y le preparo algo rico, no me pesa cocinar.



Eres toda una ama de casa...

Es por los ejemplos que tuve. Si hubiera tenido una mamá floja, quizá hubiera sido igual.



¿No eres la ‘princesita’?

Nunca lo he sido, no me criaron así.



¿Ya piensan en hijos con tu novio?

En ese tema me estafaron, porque cuando lo conocí me dijo que le gustaría tener dos hijos, pero ahora quiere 4 o 5, y le digo: “Estás loco, vas a necesitar comprar un bus para pasearlos, porque tenemos tres perros”.



¿A qué edad quisieras ser madre?

Cuando tenía 20 años, decía a los 27... y ahora, debe ser después de los 30, ja, ja, ja. A fines de noviembre cumplimos dos años como pareja, pero Frank es un hombre derechito, todo a su tiempo, primero la pedida de mano, luego el compromiso, matrimonio y después los hijos. Por ahora no me desespero, no me veo como mamá.



¿Esta sería tu relación más larga?

No.



¿Fue con Christian (Domínguez)?

Sí, pero es diferente, estaba más chiquilla. Yo comparo las relaciones, pero no en el sentido de quién fue mejor, sino sobre mi persona, de cómo me sentí, viendo mi evolución, cómo actuaba antes y cómo ahora. Tengo un grado de madurez distinto y veo todo diferente, no existe punto de comparación.

Vania Bludau, baile

¿Qué le dirías a la Vania de 19?

Chibola inmadura, que cree todo, hasta que los chanchos vuelan, peleona, era más inocente. Después de la relación con Christian, estuve con otras personas y tenía la carga de la relación anterior y no se puede avanzar. En cambio, con mi novio rompí todo esquema, ese hilo de lo que sentía anteriormente, pues no se puede estar arrastrando cosas.



¿Qué concepto tienes hoy de Christian?

No sé en qué anda.



El escándalo lo persigue...

La gente sacará sus conclusiones, no sé si lo encontraron haciendo algo o qué, pero siempre digo que Dios es divino y todo se paga en la tierra, actúa bien y te pasará algo bueno, actúa mal y todo te saldrá mal. Además, para pedir perdón también necesitas saber perdonar. Yo ya perdoné.



Después de perdonarlo, lo dejaste atrás

Es nulo, me acuerdo de todo y digo ‘pobrecito’... nada más.



Karla Tarazona agradeció tus palabras de solidaridad...

Solo dije que ella era una mujer más fuerte que yo porque tiene tres hijos, y eso es motivador. Lo sé porque mi mamá nos sacó adelante después que mi papá se fue a Estados Unidos.



Ella no descarta conversar contigo...

Eso sería alucinante. Además, si a ella le está pasando algo malo, quizá hizo algo malo antes. Como te dije, todo se paga acá. Está mal lo que está viviendo, pero el karma regresa todo. Por eso, no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas. De repente puedo conversar con ella si me la cruzo... No me llevo mal con nadie, que yo sepa. Soy cariñosa, apachurro y a todos les digo ‘mi amor’.



(E. Castillo)