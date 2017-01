Por: Bety Pashanasi



Pablo Heredia, el carismático ‘Lucas’ de 'Ven, baila quinceañera', abrió su corazón y contó lo enamorado que está de la actriz Alessandra Fuller, ‘Rossy’.

“Mi idea es quedarme en Perú, casarme y tener hijos. No pienso en el matrimonio por ahora, vivo el presente y en la relación linda que estoy empezando. Claro, en un futuro quiero tener una familia, ser padre es uno de mis sueños”, dijo Pablo Heredia.

¿Cómo va tu relación con Alessandra?



Con ‘Ale’ nos llevamos bien, la amo. Estar con ella me está haciendo muy bien a nivel personal, profesional, es una de las mejores relaciones que he tenido en mi vida, sin desmerecer a ninguna de mis exparejas.

¿Qué opinión tienes sobre lo que sucedió con tu compatriota Julieta Rodríguez?



Es horrible, la verdad es que lo lamento. No quiero juzgar a nadie, que juzgue Dios, pero si me preguntas una opinión para no ser hipócrita, me pareció muy mal, muy desagradecida con la vida, con un país que le está dando de comer y con gente que no le hizo nada. Lamento todo lo que le pasó y también me pareció una decisión fuerte, desterrar de esa manera. Fue triste que nos haga quedar mal a los argentinos.

Por otro lado, Pablo Heredia contó que piensa grabar un video de su canción ‘Manos Vacías’ al lado de su pareja.