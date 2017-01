‘Ven, baila quinceañera’: Alessandra Fuller dice que no es celosa con Pablo Heredia

Por: Milagros Casas



La actriz Alessandra Fuller negó que haya sentido celos del apasionado beso que se dieron su enamorado Pablo Heredia (‘Lucas’) y Karina Jordán (‘Cristina’) en la escena donde él le pide matrimonio, en la telenovela ‘Ven, baila quinceañera’.

“No sabes cómo me he reído, yo soy cero celosa. Lo que pasa es que justo en ese capítulo, mi ‘papá’ había fallecido y estaba con toda la carga emotiva, todo me molestaba, fue un capítulo bastante difícil y ‘Rossy’ (su personaje) tenía una cara de disgustada con el mundo, triste. Pero no, olvídense, soy cero celosa”, dijo Alessandra Fuller.

Entonces, ¿no te molestó el apasionado beso?



La escena me encantó. Le decía a Pablo: qué bonita escena. Me pareció muy linda, sentida. Aunque a Pablo le encantaría que sea celosa, pero no.

La telenovela ha dado un giro dramático con muertes y accidentes.

Sí, está más intensa.

Hablando de otro tema, ¿te animarías a incursionar en un reality de competencia?



Respeto a las personas que lo hacen. Si te hace feliz, bienvenido sea, pero en realidad no siento que sea lo mío. Ni me imagino haciendo nada que no ame con todo mi corazón, soy feliz actuando y ahí me quedo.