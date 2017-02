'Ven, baila quinceañera': ¡Nooo! Fabiola descubrió que Rosy está enamorada de Marco [VIDEO]

La más sana. Fabiola se dio cuenta que Rosy (Alessandra Fuller) , su hija, está enamorada del ex de su prima. :s



En su inocencia, Rosy (Alessandra Fuller) le contó a su madre que una amiga estaba enamorada de la ex de su prima. La madre, astuta, se dio cuenta que esa amiga era su propia hija y todo comenzó



Rosy (Alessandra Fuller) entró en pánico al ver que su madre la había descubierto pero luego lo tomó normal porque la relación con su madre mejoró mucho. Fabiola la abraza y trata de entender el por qué su hija está enamorada del ex de su prima en 'Ven, baila quinceañera'.