'Ven, baila quinceañera': Javier Delgiudice peca con Michelle Soifer [VIDEO]

El actor Javier Delgiudice, quien interpreta a ‘Gustavo’ en ‘Ven, baila quinceañera’, está feliz por el respaldo que el público le ha dado a su protagónico, a pesar de que es un ‘infiel’.



“Me han permitido hacer un personaje muy humano, las mujeres han entendido que también un hombre puede equivocarse sin necesidad de ser un mal hombre”, comentó el actor nacional.

Además, agregó que no justifica los actos de su personaje.



“‘Gustavo’ es un hombre que puede cometer errores, pero no lo justifico porque sus actos no tienen justificación. Sufre un quiebre en su vida, trata de ser feliz, pero ahora tiene por ‘tentación’ a la nana (Michelle Soifer) de su hija ‘Rafaela’”, añade el actor, que participó con su esposa Rosemary Bohórquez en la película ‘Buscando Nirvana’. (E. C.



