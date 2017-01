Ven, baila quinceañera: Marco se enteró que Camila nunca lo traicionó [VIDEO]

Una gran revelación se dio en el capítulo más reciente de Ven, baila quinceañera. Todo sucedió cuando Marco estaba paseando con Jazmín por la calle, aparentemente muy tranquilo. Sin embargo, el joven estaba más que confundido y distraído.



Es en este contexto que Marco le dijo a Jazmín que todavía sigue pensando mucho en Camila. Al momento de hacer este manifiesto, él no dudó en reprocharse a sí mismo por todavía amar a una mujer que, según dijo en Ven, baila quinceañera, se había portado mal.



Todo ello motivó a que Jazmín le indicara que Camila nunca lo traicionó con Lorenzo. En ese instante, el sorprendido fue Marco, quien no esperó enterarse de este asunto (que fue muy comentado por los seguidores de Ven, baila quinceañera) de una forma tan abrupta.



Fue por ello que, apenas pudo, Marco telefoneó a Camila para conversar. Pero, como se vio en Ven, baila quinceañera, ella no dudó ni un solo momento en colgar la llamada.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.