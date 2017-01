Ven, baila quinceañera: Mayra Goñi dice que la gente odia a Viviana [VIDEO]

Mayra Goñi, quien interpreta a ‘Viviana’ en la telenovela ‘Ven, baila quinceañera: Todo por la fama’, afirmó que la gente realmente odia a su personaje, y que en algunas cosas se parece a ella.



“Hay gente que me odia, que me destruye por todas las redes sociales y, bueno, es parte de mi personaje y me gusta que se la crean, se supone que estoy haciendo bien mi papel porque la gente, de verdad, me está agarrando cólera”, dijo Mayra Goñi.

