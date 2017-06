Verónica Linares: ¿qué haría si le fueran infiel? [VIDEO y FOTOS]

El teléfono suena en el preciso instante que se retoca su rostro con un maquillaje nada exagerado. Chequea y en un segundo responde. ‘Acá cumpliendo mi sueño. Por fin saldré en Las malcriadas del Trome’. Su nombre es Verónica Linares, compañera de cama y mesa de todo aquel que se levanta a conquistar el nuevo día. Su voz equivale a un despertador, que no trae ruido, sino información en ‘América Noticias’. Vive con el trajín de un periodista y con la responsabilidad de ser mamá. Una historia de mujer actual y con algo más que el acontecer diario.



Verónica, ¿dos actividades como ama de casa?

Cuidar a mi hijo.



¿Otra?

Dormir con mi marido.



¿Cocinas?

No sé.



¿Otra deficiencia?

No lavo ni plancho.



¿Estás enterada del menú?

La señora Valentina es la que se encarga.



¿Haces el mercado?

Casi nunca.



¿Tu hijo Fabio te cambió la vida?

Sí, pero más el tener mi trabajo dividido.



¿Por qué?

Tengo el noticiero de la mañana y, a las 7 de la noche, vuelvo a Canal N al programa ‘En Portada’.



¿A qué hora ves a tu familia?

Me levanto a las 3 de la madrugada, salgo del noticiero y recojo a mi pequeño de su colegio al mediodía. Nos quedamos jugando con sus amiguitos, almorzamos y luego estamos juntos un rato más, porque debo dormir para salir a las 5 de la tarde otra vez.



Pasas poco tiempo con el niño.

Después de las 5, no lo veo hasta la salida del nido.



¿Y a tu esposo?

Llego agotada a las 9 de la noche, conversamos media hora y a descansar.



Es un mártir.

También llega cansado.



¿Te preocupa que se pueda dar sus escapadas?

Si quisiera ‘trampear’, lo hace, porque duermo profundamente.



¿Celosa?

Qué flojera.



¿Lo ‘chequeas’?

No tengo tiempo.



Dicen que es bueno ser ‘podrido’.

Si es ‘tramposo’, así lo vigiles 24 horas, siempre lo será.



Los de esa ‘estirpe’, ¿cambian?

Hay psicólogos que dicen que sí, pero que se vayan con su terapia a otro lado.



¿Si te engaña?

Si me hiciera daño, lo botaría.



¿El amor es soportarse?

El enamoramiento dura 6 meses y sientes que amas al rey del mundo.



¿Después?

Si aceptas sus cosas malas, todo bien.



¿Tu marido ve ‘fantasmas’?

No. Me conoció viviendo en casa de un amigo.



¿Otra prueba de que confía plenamente en ti?

Recién estábamos saliendo y me fui con un amigo a Europa.



¿Es el papa Francisco?

No es un ‘santo’, es inteligente.



¿Por qué?

Me dio su confianza y nunca lo defraudé.



Otro hombre se pondría ‘saltón’.

Cuando nos hicimos enamorados, iba los fines de semana al departamento y se quedaba.



De repente no te decía que moría de celos.

Su familia, cuando me la presentó, me contó: ‘Es celosísimo, no sabes lo que le hizo a tal persona’.



¿Aceptas que tenga una mejor amiga?

No.



Eso no es justo.

Es que cuando me conoció, me afirmó: ‘Las mujeres son para salir’.



Gran definición…

Por eso te digo que si ahora me contara que está almorzando con una de ellas, me sonaría raro.



¿Se van a bailar cada uno por su lado?

¿Por qué iría a una discoteca sin él?



¿Siempre son así?

Él fue ‘Batman’, el ‘Rey de la noche’, ja, ja.



¿Se puede conversar, departir y tener entre los contactos al ‘ex’?

No, tampoco los declaro mis enemigos.



Una chica me afirmó que si en su momento no le aportaron, para qué seguir comunicándose.

No es buen negocio hablar mal del anterior.



Cuéntame de Fabio, tu engreído de 4 años.

Su papá quería que sea mujer y cuando al cuarto mes supimos que sería varón, se quedó callado y el ginecólogo le gritó: ‘Felicita a tu mujer’.



¿Ese nombre es por algún personaje?

Le di la posibilidad de que escoja y lo hizo pensando en el cantante argentino Leonardo Fabio.



¿Te agradó?

Hubiera querido que se llame Cristiano, como Ronaldo, ja, ja.



¿Y ‘Lio’?

Messi me parece muy débil.



¿Te encantan los ‘Machos alfa’?

Un crack, un ídolo de esta era, debe tener personalidad.



O sea, hincha del portugués.

Ya no me gusta porque tiene cejas mejores que las mías.



¿Fuera ‘metrosexuales’?

No podría estar con alguien con quien comparta la pinza.



¿Te para la gente en la calle?

Cuando salgo me quito el maquillaje, me pongo zapatillas y parezco una chibola.



¿Y cómo te reconocen?

Por mi voz.

Una anécdota.

Una vez reporteando en Plaza Bolognesi, un ladrón me arranchó mi cadena bamba.



¿Qué hiciste?

Le pedí a mi camarógrafo que lo atrape. Lo agarró y entre los dos lo metimos a la móvil del canal y lo llevamos a la comisaría.



¿Se quedó allí?

Los policías lo dejaron ir por el valor de la cadena.



¿Cómo reaccionaste?

Le quité las zapatillas y lo mandé descalzo a su casa porque iba a regresar a robar a la plaza. Por lo menos iría a buscar ponerse algo.



¿Un ‘vicio’?

Tomo café todas las mañanas. Me he vuelto adicta de lunes a viernes.



Te agradecemos por presentarnos a tu ‘media naranja’ y tu niño.

La primera entrevista fue antes de ser madre y ahora los recibo ya con mi hijo. Muchas gracias por acercarse a conversar conmigo.



(Fernando 'Vocha' Dávila)