De vuelta al barrio: 'Chechi' confiesa que no está embarazada [VIDEO]

¡La mentira tiene patas cortas! 'Chechi' confesó que no estaba embarazada. La madre de 'Coco' le metió presión a su "nuera" para que fuera al hospital y ver por qué tenía tantos mareos. 'Chechi' lo evitó a todo costo pero reveló toda la verdad en 'De vuelta al barrio'.



'Chechi' llamó a 'Coco' para decirle que la fuera a ver y la ayude. "Ven que estoy solita en casa", dijo la mujer que quiso engañar al 'tasador' en 'De vuelta al barrio'.



"'Coco' tengo algo que decirte. No estoy embarazada. Te mentí por amor", le confesó 'Chechi' a 'Coco' que no podía salir de su asombro. "Me engañaste. Me viste la cara de tonto", manifestó un indignado 'Coco' en 'De vuelta al barrio'.



"Nosotros tenías alguno bueno. La pasábamos bien y no teníamos compromisos. Adiós 'Chechi' ", fueron las últimas palabras que le dijo 'Coco' a 'Chechi' en 'De vuelta al barrio'.



