De vuelta al barrio: Coco y Ninfa se dan tremendo beso [VIDEO]

Coco (Lucho Cáceres) invitó a salir a Ninfa (Milett Figueroa) a la discoteca 'El cucarachón' y todo terminó de la mejor manera para el amigo de Pichón en 'De vuelta al barrio'. Coco fue puntualmente a la puerta de Ninfa para esperarla y apreció con un bello vestido dorado que resaltaba su belleza.



Coco se quedó más que sorprendido por su bella acompañante y le dijo que se veía muy bien. ¿El amor en 'De vuelta al barrio'? Coco llegó a Ninfa a la discoteca 'El Cucarachón' para bailar. El buen amigo de Pichón se encontró con su amigos del barrio en el lugar.



La noche era propicia y la pareja selló su salida con un apasionado beso en la pista de baile. Los amigos de Coco estaban presentes en el local y lo felicitaron a los lejos por conquistar a la bella Ninfa en 'De vuelta al barrio'.



Pero todo estaba planeado por Coco. Toda la salida se trataba solo una vil apuesta para ver si el mejor amigo de Pichón lograba conquistar a la bella Ninfa en 'De vuelta al barrio'. Todo esto explica la presencia de los muchachos del barrio en la discoteca 'El Cucarachón'.



Ninfa se entera de todo y confronta a Coco en su trabajo. El señor Sandoval tiene que intervenir en el tema. "Por favor, dígale que no me moleste", dice Ninfa al dueño de la empresa. "Por favor señorm no moleste a la señorita", dice Sandoval.



Coco le pide disculpas a Ninfa pero esta no quiere nada. "Lo hiciste es terrible", sentencia Ninfa en el último episodio en 'De vuelta al barrio'.