“Después de la resurrección de ‘Grace’, no sé qué más se podía hacer en ‘Al fondo hay sitio’. La idea era hacer 3 años y nos fuimos hasta los 8”, comentó Gigio Aranda, guionista de la nueva serie ‘De vuelta al barrio’, que este lunes se estrena, a las 8.30 de la noche, por América Televisión.

“Después de ver ‘Los años maravillosos’ siempre tuve la loca idea de hacer algo de época. Y nos entusiasmamos hasta convencer al canal, será una serie diferente a ‘Al fondo hay sitio’, porque en los años 70 no había WhatsApp, cable ni tanta tecnología a la mano. Las historias se basan en familias, en amores y desamores, con un gran elenco”, añadió Gigio sobre lo que viene con ‘De vuelta al barrio’.

Respecto al rating, dijo que los 30 o 40 puntos que registró ‘Al fondo hay sitio’ no se repetirán.



“Ahora la audiencia ha bajado, hay otras plataformas donde ver la serie, pero confiamos en ser líderes. Es un gran reto presentar un proyecto nuevo”, señala Aranda sobre sus espectativas con ‘De vuelta al barrio’.

De vuelta al barrio espera liderar rating.

CÁCERES EMOCIONADO



A su vez, el actor Lucho Cáceres, que encarnará a ‘Coco’ en ‘De vuelta al barrio’, comentó que durante las grabaciones recordó a su padre.



“Tengo el cabello largo y muchos me dicen que me parezco a mi padre. El otro día estaba con Paul Martin en La Punta, en un auto Ford antiguo, de esos largos, y nos tomamos una foto. Luego, me di cuenta de que mi padre tiene una foto igual”, contó algo emocionado el actor.

TEDDY, LA MALVADA



Por su parte, Teddy Guzmán interpretará a la ‘villana’ de la historia en ‘De vuelta al barrio’.



“Soy ‘Amanda’, una mujer que hace travesuras en el barrio, que no quiere envejecer. Tengo dos hijos, ‘Coco’, el que me mantiene, y otro que es mi engreído, a quien cuido de todas, una madre posesiva y sobreprotectora”, detalló.