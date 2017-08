De vuelta al barrio: Lily lo noquea a Memo por defender a Pedrito [VIDEO]

¿Se le hizo a Pedrito? Memo terminó con Lily y ahora quiere regresar con ella. Como se recuerda, Pedrito "estuvo" un tiempo con Ninfa para sacarle celos a Lily en los últimos episodio de 'De vuelta al barrio'.



"¿Ya no andas con esa mujer gigante?", le pregunta Lily a Pedrito y éste le contesta que lo suyo no tenía para más y se terminó. Lily le pide a Pedrito que sean amigos nuevamente y sellan su pacto con una gran abrazo de amistad.



Por otra lado, aparece Memo y le pide a Lily conversar y no se irá hasta lograr su objetivo. Pedrito mete su cuchara y le dice que es mejor que se vaya. "Todo es tu culpa", le increpa Memo a Pedrito. El niño le echa la culpa porque vino a "sacar cachita" con Ninfa. La emoción siempre está presente.



Pedrito y Memo llegan a los golpes pero es el ex de Lily quien gana la pelea. Lily le dice que no debe de hacer eso y le mete un puñete que para la pelea. Memo se va y Pedrito se queda con Lily. 'De vuelta al barrio' siempre se las trae.

