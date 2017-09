'De vuelta al barrio': Malena se entera de terrible secreto de su madre [VIDEO]

Malena (Mónica Sánchez) le preguntó a Mamá Rosa sobre dónde estaba su madre ya que sabía que estaba con vida. Malena encuentra unos papeles y se da cuenta que existen propiedades al nombre de su madre y Mamá Rosa le despeja todas las dudas en el último episodio en 'De vuelta al barrio'.



"No entiendo...si la casa está a su nombre, es porque no falleció", comentó Malena a Mamá Rosa. Rosa le dice a Malena que tiene una casa igual en otro lugar y que todo pertenecía a a la madre de Malena. La emoción siempre está presente en 'De vuelta al barrio'.



"No quiero hablar mal...tú papá era un abogado que supo con quien casarse", sentenció Mamá Rosa. "¿Ellos se amaron?", pregunta Malena porque se da cuenta que todo lo que le contó su padre fue mentira y que el matrimonio de sus padres era solo por interés.



"Mi madre me abandonó", dice Malena y Mamá Rosa le confirma la noticia. "Tu padre inventó que tu madre murió cuando nació Malena", cuenta Mamá Rosa.



Malena comenta que ella no se quedará con la duda y decide ir en busca de su madre para preguntarle por qué la abandonó siendo tan pequeña en el último episodio de 'De vuelta al barrio'.

De vuelta al barrio