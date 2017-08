De vuelta al barrio: Milett Figueroa termina llorando porque se cansó de ser la mala [VIDEO]

La sensual 'Ninfa' (Milett Figueroa) acaba de realizar su escena ás complicada en lo que va de su carrera actoral. La popular 'Milechi' tuvo que "llorar" para poder darle mayor encanto a su papel de secretaria en De vuelta al barrio.



El señor Sandoval terminó haciendo llorar a 'Ninfa' (Milett Figueroa) porque se negó a continuar siendo la mala de la novela y también de intentar separar la relación que tienen su hija y el hijo mayor de Malena.



"Usted no puede decirme eso", dice el señor Sandoval a 'Ninfa' (Milett Figueroa). "Cuando viene en el micro me puede a pesar en eso. No necesito que me triplique el sueldo", dice Ninfa y dejó en claro que "no le gusta ser la mala. No me gusta que todas me odien".



'Ninfa' (Milett Figueroa) es una hermosa secretaria que trabaja en la empresa del señor Sandoval y levanta los celos de miles de mujeres en 'De vuelta al barrio'.



De vuelta al barrio