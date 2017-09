De vuelta al barrio: Pichón y Malena retoman su relación [VIDEO]

Así es, Pichón y Malena arreglan su situación sentimental y por fin decidieron retomar su relación con un tierno beso. Todo el escenario de la reconciliación fue en la casa de Pichón. Malena llegó y Pichón le dijo que desea hablar con ella en el último episodio en 'De vuelta al barrio'.



"Yo cometí algunos errores y no me perdonaste. Tú sabes lo que siento por ti y creo saber lo que sientes por mí. Estamos acá ahora y yo", dice Pichón. "Pichón, dime lo que tienes que decirme", interrumpe Malena.



"No puedo vivir sin ti...Te amo", sentencia Pichón y Malena comienza a llorar. La reconciliación entre la pareja principal en 'De vuelta al barrio' se hizo realidad y ahora todo comienza a retomar su curso en la serie.



Como se recuerda, 'De vuelta al barrio' llega a todos los hogares peruanos a las 8:00 p.m. por la señal de América Televisión. ¿Qué nuevas sorpresas nos traerán lo personas en 'De vuelta al barrrio'?

De vuelta al barrio