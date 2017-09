De vuelta al barrio: Sara se confiesa con Julio y lo hace llorar [VIDEO]

Como se recuerda, Julio (Emilio Noguerol) buscó a Sara (Sirena Ortiz) para preguntarle si él besaba mejor que Beto. Pero Sara estaba muy molesta y no quería conversar para nada con Julio en 'De vuelta al barrio'.



"Sarita", dijo Julio. "No me hables, Julio", le responde Sara en el último episodio de 'De vuelta al barrio'. Julio le dijo que fue un tonto por hacerle esa pregunta y que sabía muy bien que él besaba mucho mejor que Beto.



"Tú besas muy mal, no le pones nada de ganas. Beto besa mucho mejor que tú. Estás contento", dijo Sarita a Beto que salió llorando en el último episodio de 'De vuelta al barrio'.



Sara actuó de esa manera porque su hermana le dio ese consejo para que Julio aprendiera bien la lección de una vez. 'De vuelta al barrrio' se las trae y todos sus personajes siempre están en muchas aventuras. ¿Sara le pedirá perdón a Beto?

