La crítica y los hinchas alabaron hace unas semanas el estreno de la película dedicada a Wonder Woman, personaje más conocido por estos lares como Mujer Maravilla. La historia y el carisma de la israelí Gal Gadot fueron elementos que le valieron a la cinta ser considerada como la 'salvación' del universo que DC Comics desea hacer en el cine.



Es por esto que los más fans de la amazona han recibido con beneplácito la más reciente novedad que rodea a esta serie de películas. Esta tiene que ver con la confirmación de una secuela para Wonder Woman en la Comic Con.



Warner Bros Pictures reveló que una nueva aventura de la sexy guerrera está pronto a entrar en sus primeros trabajos. Por mientras, ellos están planteando el calendario para el inicio de las etapas de producción de Wonder Woman 2.



Pero eso no es todo. Resulta que los chicos de DC desean apostar más por su universo cinematográfico, el cual ha sido apabullado por la crítica especializada, e indicaron que también está confirmada la secuela de Suicide Squad.



Wonder Woman tráiler 2