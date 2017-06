Wonder Woman: Gal Gadot tiene este video que nunca pensaste ver (y que quizá ella querrá olvidar)

El estreno de la película Wonder Woman (Mujer Maravilla, en español) ha puesto a la actriz Gal Gadot en el ojo de muchos. Y es que la bella israelí, quien es madre de dos pequeñas, muestra una mezcla de sensualidad y fuerza pocas veces vista en el cine.



Con este auge, Gal Gadot ha sido blanco de inusuales búsquedas en las redes sociales. Fue allí donde se descubrió algo que los hinchas que forjó con Wonder Woman atesorarán como un material muy valioso.



Se trata de un video en el que aparece Gal Gadot haciendo un lip sync con la canción 'Lie' de Noy Alooshe y Saar Badishi. Hay que mencionar que el clip data de 2014, cuando todavía ella no tenía pensado ser Mujer Maravilla.



Esto se puede evidenciar en el delgado cuerpo que, como se ve, tiene Gal Gadot. Dicha contextura la cambió cuando tuvo que subir 8 kilos de músculo para interpretar su rol en Wonder Woman.