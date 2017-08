Ximena Hoyos: Denuncian a actriz por quedarse con ropa de tienda y no pagarla [VIDEO y FOTOS]

La actriz Ximena Hoyos no cumple su palabra, eso es lo que siente la empresaria emergente Venecia Redher. La joven denunciante tiene una marca de ropa y accesorios que lleva su mismo nombre. El problema se originó cuando Venecia le entregó unos productos de su marca a la bailarina para que le hiciera publicidad a través de sus redes sociales.



Ximena Hoyos nunca cumplió con este acuerdo y se quedó con los productos por más de 3 meses. La empresaria Venecia Redher intentó comunicarse en varias ocasiones con ella, pero la actriz la evadía y se negaba a asumir su deuda.



Venecia Redher no quería hacer el tema público, pero ante las negativas de Ximena Hoyos a responder, la empresaria decidió hacer una publicación en redes sociales. La denuncia fue compartida por la modelo Xoana González y sólo en ese momento, la actriz se contactó con la denunciante.



Ximena Hoyos insultó a la empresaria y la tildó de "cagona" por exponer el tema. En un audio que envió la empresaria a Trome.pe se escucha como la actriz intenta minimizar su falta y pedir que se retire la denuncia de las redes sociales.



En la llamada que sostiene Ximena Hoyos con

Venecia Redher, la actriz le pide una cuenta bancaria para pagarle los productos que le dio para promocionar. Si bien es cierto que la bailarina saldó la deuda sólo lo hizo al verse expuesta, eso es lo que siente la empresaria.



NO ES LA PRIMERA VEZ. Otra de las denuncias que tiene que afrontar Ximena Hoyos es la que hace Bruno Khial en las redes sociales de la tienda Khial. El empresario relata que se sintió burlado por la actriz. Hoyos se acercó el 6 de abril al mencionado establecimiento y se llevó varios productos de las marcas Petalisa Perú, Ave Cosmos, Maletachic, La Madonna Clothing, Dasso y Votre.



"Ella debía hacerle publicidad a estas empresas; sin embargo publicó las fotos usando los productos sin hacer mención a las marcas ¡qué le cuesta!", cuenta Bruno Khial a Trome.pe. Además, el empresario afirma que Ximena Hoyos lo llamó para saldar su deuda, pero cuando la actriz se dio cuenta que Venecia retiró la publicación que la involucraba en redes sociales, ella se desentendió otra vez del problema.



"Me dijo que ya no tenía plata, nosotros queremos poner en alerta a otras marcas emergentes para que no le den canjes a Ximena Hoyos porque es irresponsable", afirma Bruno Khial a Trome.pe. La deuda que tienen Ximena Hoyos con la tienda de Bruno Khial es de hace cinco meses, aproximadamente.



Como se recuerda, en febrero de este año, la chica reality Macarena Vélez también denunció a Ximena Hoyos por quedarse con unas sandalias de su empresa de calzados. El hecho nunca fue aclarado y la actriz nunca se pronunció al respecto. Trome.pe intentó comunicarse con la denunciada, pero hasta el momento no hay respuesta.



Macarena Vélez arremete contra Ximena Hoyos Macarena Vélez arremete contra Ximena Hoyos Macarena Vélez arremete contra Ximena Hoyos