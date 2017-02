Ximena Hoyos: "Flavia Laos merece  un chico mejor"

Ximena Hoyos, amiga de Flavia Laos, contó que la actriz terminó su relación sentimental con el ‘combatiente’ Emilio Jaime porque era muy inmaduro y ‘ella puede conseguir un chico mejor’.

“La verdad, creo que tenían muchas discusiones. No fue por infidelidad, eran dos chibolos que querían pasarla bien. Él es un inmaduro. Flavia es muy madura para estar con Emilio, ella tiene otro pensamiento”, afirmó Ximena Hoyos.



Ximena Hoyos comentó que tal vez el ingreso de Emilio a ‘Combate’ fue el detonante para terminar la relación.



“Creo que al entrar a un reality, como que te exigen estar soltero. La verdad, no le veía futuro a esa relación”, indicó.



Por su parte, Flavia Laos aclaró que el fin de su relación con Emilio no fue porque él posó desnudo para una revista gay. Además, reiteró que terminó su romance con Nicholás Wenzel, con quien salía cuando estuvo en ‘Campeones’, porque la engañó con la ‘Castigadora’ Sharon. (M.C)

Flavia Laos y su ex Emilio Jaime