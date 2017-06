Xoana González se resigna al saber cuál será el único rol que siempre le ofrecerán para actuar [FOTO]

Xoana González otra vez incendia las en redes sociales. Esta vez, la argentina compartió un comentario de una seguidora que la halagó por un trabajo en una película. Ante esto, la argentina decidió hacer una 'reflexión' pública sobre su incursión al mundo de la actuación.

Aunque Xoana González se hizo popular -o más popular de lo que ya era- en Bienvenida la Tarde, lo cierto es que la modelo revela que en varias oportunidades ha pasado por casting como actriz.

Recordemos que el años pasado, Xoana González compartió fotografías en su cuenta Instagram posando junto a Sergio Galliani mientras grababan algunas escenas para la película "Me haces bien" que se estrenará en setiembre.

Xoana González reflexionó sobre el único papel que le han ofrecido para las películas: el de prostituta. Sin embargo, ella considera que saber que siempre le darán ese papel es reconocer sus fortalezas y debilidades.

Xoana González en Instagram reflexiona sobre los papeles que le ofrecen para actuar Xoana González en Instagram reflexiona sobre los papeles que le ofrecen para actuar

"Gracias. Aunque siempre me dan el papel de p..." Pero en las partes de diálogo soy buena. Nadie me dará una oportunidad de actuar. Ya me resigné que siempre haré de p... así haya ido a mil casting", escribió Xoana González a modo de agradecimiento a la fan que la elogió.

Lo curioso es que los fans de Xoana González le piden constantemente que por favor comparta el nombre de la película a la que se refiere para poder verla en acción. Sin embargo, hasta ahora, la argentina no ha respondido.

Xoana González ha participado del programa La Noche es Mía en donde ha hecho más de una excentricidad al aire. La argentina agradece la oportunidad de aparecer en TV. Mientras tanto, continúa con sus shows en provincia los fines de semana. En el video, recordamos su incursión como comentarista del clima. Míralo aquí:

Xoana González en La Noche es Mía

