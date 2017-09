Xoana González: Gesto sexual que Carlos Galdós le hace a modelo genera polémica [VIDEO y FOTOS]

Ciertos fans de Xoana González se encuentran molestos con el conductor de La Noche es Mía, Carlos Galdós. La indignación se debe a un gesto sexual que Galdós le hizo a la argentina en el programa del pasado jueves, siete de setiembre.



En el mencionado programa realizaron un sketch que se llama Aló Xoana, en el que la argentina emula el programa que hizo saltar a la fama a Gisela Valcárcel. La argentina se sentía muy contenta y no esperaba que Carlos Galdós hiciera el gesto que causa indignación.



Carlos Galdós cogió la cabeza de Xoana González y la acercó a su pene, esto es lo que generó la indignación de varios fans de la argentina. "Será divertido, estarán en toda la chacota pero ese Galdós es un patán. No me gusta para nada como te trata, se la quiere dar de divertido", se lee en los comentarios del Instagram de la argentina.



Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 8 de Sep de 2017

Xoana González no se mostró molesta con este gesto. La modelo publicó el video con iconos de caras felices. Además, tras el gesto que hizo Carlos Galdós, la argentina continuó imitando a Gisela Valcárcel. " Hola, señitos, cómo están", dice la modelo.



La argentina no ha mostrado incomodidad con el trato que le da Carlos Galdós. Los fans de Xoana González consideran que es una falta de respeto. Ella ha optado por no pronunciarse sobre el tema y continuar publicando videos acerca de su participación en el programa.



Como se recuerda, Xoana González atraviesa el momento más difícil de su vida. La modelo se realizó una intervención quirúrgica para retirarse los implantes de senos. Ella contó en exclusiva para Trome.pe, en su columna de XOANA LOVE, que decidió optar por la operación para poder convertirse en mamá.