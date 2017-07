Xoana González hace desatinado comentario sobre terremoto en Perú y Carlos Galdós la trolea [VIDEO y FOTOS]

La panelista de La Noche es Mía, Xoana González, hizo un comentario desatinado en el espacio televisivo acerca de los terremotos en Perú. La argentina indicó que los movimientos sísmicos le parecen muy divertidos y Carlos Galdós la corrigió en vivo.



Carlos Galdós y Xoana González conversaban sobre los terremotos. El conductor le preguntó a la modelo si había ocurrido un terremoto en Argentina y su respuesta fue esta: "En Argentina no, pero a mí me gusta cuando hay aca porque como se mueven las cosas, está bueno, es lindo", explicó González.



Carlos Galdós se quedo asombrado por la respuesta y le explicó a Xoana González como afectan los terremotos en Perú. "Es rubia, pero no es gracioso un terremoto aquí, yo te voy a contar lo que pasa aquí en el Perú, en Argentina no hay, la gente muere, se caen los edificios", indicó el conductor de La Noche es Mía.



Xoana González se excuso diciendo que ella se refería a los temblores en Lima donde a lo mucho sólo se mueve una lampara. "Los que pasa en Lima no son tan fuertes", se disculpó la argentina. Mira el video aquí.





Xoana terremotos