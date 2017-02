Xoana González destruye película 'Cincuenta sombras más oscuras' por este detalle [VIDEO y FOTOS]

la modelo Xoana González utilizó su cuenta de Instagram para criticar en varios videos la película 'Cincuenta sombras más oscuras', la argentina mostró su molestia contra la producción estadounidense.



La argentina Xoana González expresó a su estilo que la película no tenía sentido alguno y además, le aconsejo a sus seguidores que no vayan a verla. "La película es una pelotudez, no tiene ni pies ni cabeza", expresó la modelo.



En dos videos publicados en Instagram, Xoana González se refiere con terminos peyorativos a la cinta del director James Foley. "Lo peor es que siempre tengo que elegir películas malas, que terminar como el orto", indicó la argentina en los videos de Instagram.

Xoana González se muestra bastante molesta sobre todo con el final de la película. "Es como si te apagaran la luz, de pronto se corta y ahí termina. Qué boludez es esa", dice la argentina en el video de Instagram.



Xoana González afirma que los pezones de Dakota Johnson son lo mejor de la película. "Están muy bien formados, por lo menos ahora no se le enfoca la chochi como en la primera, donde se veía todo su vello púbico".



Los videos de Xoana González como critica de cine tienen más de 30. 000 reproducciones ¿La modelo abandonará el modelaje y sus shows para dedicarse de lleno a las críticas cinematográficas? ​