Xoana González: su columna emociona hasta a la competencia

El debut de la modelo argentina Xoana González como escritora en Trome.pe ha causado un gran revuelo en las redes. No han sido pocos los usuarios que hicieron mención a la columna que la beldad tendrá con nosotros, algo que motivó la atención de la competencia.



Un claro ejemplo ha sido el portal del conocido diario Perú21, el cual nos dedicó una nota (¡gracias!). En esta se explica, tal como nosotros ya habíamos adelantado, sobre qué tratarán los artículos que escriba Xoana González para Trome.pe.



Hay que mencionar que la gaucha ha demostrado estar muy emocionada con participar en la página web del 'Diario papá'. "Me da gusto que me hayan escogido como escritora. Es un sueño cumplido. Escribir para el periódico más leído del Perú es muy loco, pero me gusta”, fue lo que indicó Xoana González.

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven publicó una foto de la nota que salió en la versión impresa de Trome el domingo 25 de junio. "Estoy muy feliz ya que mañana se estrena mi columna semanal en Trome... ¡¡¡¡Jejeje, de bailar en un night club a escritora!!!!", colocó Xoana González en el pie de foto.



Como era de esperarse, los hinchas de la argentina no tardaron en pronunciarse sobre la nueva faceta que la modelo dejará ver. Fueron más de 100 los comentarios que le dedicaron los usuarios de la plataforma a Xoana González, en los que se evidencia el cariño que ella despierta en la mayoría de personas.