Xoana González en Xoana Love te da los trucos para no volver con el ex que te hace daño

A veces terminar una relación puede ser muy difícil, Xoana González lo sabe. Xoana Love, la columna de la argentina en Trome.pe, aborda este tema y le da consejos a sus seguidores para afrontar la ruptura.



Aquí está Xoana González. Siempre a su estilo, pero con un corazón lleno de experiencias por contar, esas que a veces es mejor callar en su momento, pero que nos hace libre cuando por fin decidimos contarlo todo.



Basta de previas, Xoana González, la reina del Instagram, la pintora, la musa de 'La noche es mía', la amante y esposa de Rodrigo, comienza ya mismo con otra Xoana Love:



Hacer algo diferente, tomar decisiones sobre quién es uno, sobre lo que escribe, mostrarse implica riesgos que puede que algunos no deseen tomar. Ya estoy calata en YouTube, ahora calatearé mis pensamientos frente a ustedes. Al ritmo de "American Woman" de Lenny Kravitz va lo que sigue:



Yo escucho dos voces en mi cabeza: la de la perra desquiciada y la de la chica correcta. Es una lucha interna, al final actuó según lo que dice mi corazón que es lo correcto. Ayer mi mama me recordó todos los novios que presente en la casa (hasta que se me prohibió traer más futuros ex novios), después me fui de mi casa y ya ella venía a mi departamento a conocerlos e intentar descifrar si realmente eran el indicado, cuando le contaba que me había separado otra vez, mi mamá me decía con voz tierna y de sabelotodo que ya sabía que iba a pasar.



He llevado un novio que se parecía a David Bisbal pero con sobre peso, que fue odiado por ser el primero con el rótulo de "mi novio ", al tiempo lleve a mi compañero de colegio como nuevo novio, alto, churro, pipileptico, creo que era novio de todas en el colegio. Lleve al hermano de una amiga de desfiles que me llevaba 10 años, era un gordito peludo y simpático, nos reíamos todo el día. Lleve a un fisicoculturista que termino siendo parte de la barra brava de River, después a un flaquito, un chico de barrio que vivía a dos cuadras de casa, un músico que me doblaba en edad, luego uno más chico que yo, con toda la facha de ser el típico nerd, bueno si lo era, también un rastafari que parecía el diler de marihuana de toda la zona sur de Buenos Aires, que era un dulce solo que su estructura externa no iba con la interna, después un modelo de revista de mi edad, un señor de 50; y finalmente a Rodrigo.



En el cel tengo todas fotos así ni una los dos normales !! Jeeje un amor loco @rodrigovalle_ifbbpro Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 11:48 PDT



Nunca tuve un estereotipo, tampoco significa que cualquiera me venía bien, solo necesitaba cumplir con alguna de las 3 premisas: lo tenía que admirar, me tenía que calentar y nos teníamos que reír sin miedo a hacer el ridículo.



Lo peor es que a todos les he dicho "te amo, siento que sos el amor de mi vida " y "jamás lo hice por ahí ". Todas mis relaciones y rupturas eran un círculo vicioso porque pensaba que este si era el chico indicado. Quería hijos, familia, casa, perro y gato, hasta que se terminaba y lloraba más por la desilusión de los planes rotos.



¿Por qué nos traicionan los sentimientos al momento de una ruptura? Antes de decidir si separarme o no, el hombre era una porquería. De pronto ya con el bolso hecho, listos para afrontar la vida de solteros, mirábamos atrás y nos acordábamos de los mejores momentos de nuestras vidas. Cuando me di cuenta que estos sentimientos encontrados aparecían luego de hacer la respectiva ceremonia del adiós, opte por hacer una larga lista con los motivos de separación y una muy corta de los puntos a favor.



Cada vez que intentaba sobornarme algún recuerdo acompañando de una canción de Luis Miguel de fondo, recurría a mi lista y se apagaba Luis Mi, se bloqueaba el número y se rompían las esperanzas de volver con ese individuo que claramente no era lo que yo quería en mi camino.



Hacer listas de pro y contra siempre me ayudaron a tomar decisiones y a recurrir a los motivos cada vez que dudaba en dar marcha atrás. Así que si a mí me sirvió te regalo este humilde, pero efectivo modo de elegir si es que estás entre una bifurcación de caminos. Ojalá te sea útil tanto como me sirvió y me seguirá sirviendo el resto de mi vida.

Sentirse sexy es solo cuestión de actitud! Con menos Poto y con menos piernas hasta hinchada x tanto pastel de acelga pero cuando estás poseída por la puteria no hay exorcismo q me pare Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 11:30 PDT