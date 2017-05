Xoana González: Su esposo le dice que se ponga de espaldas y lo peor viene después [VIDEO]

La modelo argentina Xoana González publicó un video en el que se le ve en ropa interior. Al parecer está su cuarto con su esposo, el físicoculturista Rodrigo Valle, quien le pide que se ponga de espaldas.

Ya de espaldas, Xoana González se ve sorprendida por las críticas que le hace su esposo Rodrigo Valle a su cuerpo, en específico a sus piernas. "Mírate las piernas, dos palitos, boluda", se le escucha decir al físicoculturista.

"Tener un marido demasiado exigente. Si me ve gorda o con mucha celulitis ahora me dice que tengo las piernas flacas ... o sea te vas a comer esto hasta que la muerte nos separe ( y va a ser tu muerte) y esto con los años va a empeorar así que no jodas o apaga la luz". se lee en la descripción del video que publicó Xoana González, que alcanza las 111.498 reproducciones.

Los seguidores de Xoana González critican a Rodrigo Valle por decirle a la argentina que tiene las piernas muy flacas, aunque la mayoría cree que está bien que el físicoculturista sea exigente. Mira el video aquí y saca tus propias conclusiones.