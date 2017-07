Xoana González se somete a reto de los cuchillos y termina llorando [VIDEO y FOTOS]

La argentina Xoana González estuvo presente, para variar, en el programa La Noche es Mía. La modelo se sometió al reto de los cuchillos y terminó llorando de los nervios que sintió por la prueba.



La modelo pidió no participar, sin embargo, Carlos Galdós la sostuvo de las manos y no le permitió moverse. El maestro de los cuchillos intentó someter a Xoana González a la prueba, pero la argentina se agachó.



En el segundo intento, Xoana González fue cogida de las manos por Carlos Galdós, de esta manera la argentina no podía moverse. La modelo no quería abrir los ojos y se puso a temblar mientras le tiraban cuchillos.



Xoana González se quebró con el último cuchillo que le tiraron. La modelo terminó en lágrimas por participar del reto. Esto alarmó a los seguidores de la argentina, quienes intentaron darle aliento desde la tribuna del programa. Mira el video aquí.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.