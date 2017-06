Xoana González debuta como escritora en Trome.pe

Xoana González debutará como escritora con su columna ‘Xoana Love’, en www.trome.pe. “Me da gusto que me hayan escogido como escritora. Es un sueño cumplido. Escribir para el periódico más leído del Perú es muy loco, pero me gusta”, comentó la sensual modelo.



En cada columna, Xoana González revelará su lado más personal, el que muchos de sus seguidores no conocen.



“Van a conocer un poco más de mí, de la Xoana González normal que tiene problemas a diario, con sus inseguridades y miedos”, añadió.



La primera columna de ‘Xoana Love’ se estrena este lunes 26 de junio. ¡No te la pierdas!