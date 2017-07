Xoana González preocupa a sus fans por lucir muy delgada ¿Qué pasa con la argentina? [VIDEO]

Xoana González siempre se ha caracterizado por compartir fotografías y videos en poca ropa a través de sus redes sociales. La argentina siempre se muestra muy orgullosa de su voluminoso cuerpo y no tiene vergüenza en mostrarlo.

Sin embargo sus últimas publicaciones ha preocupado a sus seguidores. Xoana González luce con lencería pero su figura curvilínea no es la misma. ¿Acaso tiene un mal de salud? Rápidamente sus fans comentaron sus fotografías preguntándole por lo sucedido.

Para tranquilidad de todos, Xoana González está bien. La argentina explicó que está llevando una vida vegana pues quiere ser consecuente con sus pensamientos. Según una de las últimas publicaciones en Instagram, la rubia no está completamente satisfecha con su nuevo cuerpo, pero sí con su modo de pensar.

"Todavía no me siento cómoda pero bueno va mejorando el panorama. Creo que subí un poco de hace una semana que tuve fotos y que me veía más demacrada... Ya quiero que llegue el momento que mire estas fotos y diga "Ya pasó". Aunque no me sienta feliz con mi cuerpo, me siento en paz conmigo misma, lo hago por una buena causa y seguiré por este camino. Lo bueno es que ya tengo mi asesor y ya se como reemplazar unas comidas por otras", escribió en su cuenta Instagram Xoana González.

Xoana González delgada

