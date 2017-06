Xoana González siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir lo que siente de manera clara y directa. Esta vez, la modelo argentina decidió usar sus redes sociales para compartir un amplio texto por el Día del Padre.

A través de su cuenta Instagram, la rubia publicó un mensaje dedicado a reflexionar sobre la relación que mantiene con su padre, quien vive en Argentina. Hace algún tiempo atrás, Xoana González compartió fotografías con él en Perú y contó que su progenitor era una persona reservada y seria.

Esta vez, Xoana González cuenta algunos pasajes de su vida en compañía de su padre y admite que la relación nunca fue fácil. Sin embargo, la argentina le agradece a su papá por todo lo que le pudo enseñar.

"Me enseñaste a luchar con mis rencores y poder soltar el dolor para sentirme liviana ... siempre soñé con la familia Ingalls, y en un extraño modo lo logré. Hoy sos mi mejor amigo, que no siempre pensamos igual e incluso tu mundo conservador fue modificado con mis pensamientos y en mi mundo de locura encuentro en vos una perspectiva de orden", cuenta Xoana González en su cuenta Instagram.

Pero eso no es todo. Xoana González también acepta que no fue la hija perfecta que tal vez su padre pudo desear. Pero también admite que él no fue el papá cariñoso que siempre quiso.

"Quizás yo no soy la hija que hubieses deseado, y vos tampoco el padre cariñoso que yo anhelaba ... Pero creo que fue todo un aprendizaje pasar por cada cosa, de todo se aprendió. Y se agradece lo aprendido. Si tuviera la posibilidad de volver a nacer, elegiría cada situación dolorosa y positiva porque valió la pena y todo fue un plan perfecto que no entendí durante años, pero me hicieron fuerte y agradecida", escribió Xoana González en su red social.

Además, la modelo contó que, pese haber estado juntos en algunos momentos, la distancia que hubo entre ellos siempre fue muy grande, pero poco a poco trabajan en ella. Finalmente, Xoana González escribió: "Feliz día papá. Te amo"

"Fue lo que me tocó aprender y te lo agradezco de corazón. Día del padre y acá estamos a kilómetros de distancia, como lo hemos estado años, como lo hemos estado incluso uno al lado de otro. Sin embargo te siento cada vez más cercano, y quizás no sospeches que estás condenado a mi, que sos y serás siempre mío", escribió Xoana González en su red social.

