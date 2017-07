Xoana González: 5 contundentes respuestas a jóvenes que le pidieron fotos íntimas y le faltaron el respeto [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González recibe todo tipo de mensajes en redes sociales, algunos de muy mal gusto. Jóvenes desubicados suelen pedirle fotos íntimas a la argentina e incluso le faltan el respeto por el hecho de ser modelo. Ella siempre les responde con una frase o imagen ingeniosa dejándolos en ridículo. En Trome.pe repasamos cinco veces en las que González se burló de estos sujetos.

Primer round. El 17 de Junio, un usario llamado Luis le escribió la siguiente frase: te apetece que te rompa el an*. Xoana González respondió: "Luis, creo que estás proyectando en mí lo que realmente te gustaría que te hagan a vos, suerte con eso. Sé que es difícil asumir pero mientras más rápido salgas del clóset, disfrutáras del sexo y del rosquete que hay en vos y no necesitarás mandar mensajes así sin sentido". La publicación tiene más de 4.900 me gusta en Instagram.

Segundo Round. El mismo 17 de junio, al parecer ese día más sujetos se despertaron con ganas de faltarle el respeto a Xoana González, un joven arequipeño la tildo de put* y le pidió para tener un encuentro sexual. La argentina respondió: "Sí, claro, soy reput*, pero sólo con el que me gusta ¿Qué se siente que haya agarrado con medio Perú y con vos no". La publicación tiene más de 4.600 me gusta.

Tercer round. El 16 de junio, un usuario sin miedo a lo escatológico le pidió a Xoana González que le defeque en el ojo y que lo llame pirata. La argentina noqueo a este joven con brutal respuesta: preferiría que el capitan garfio me meta el dedo al culo, escribió. La publicación tiene 2.600 me gusta.

Cuarto round. Un usuario le pidió a Xoana González que le mande fotos hot. La argentina respondió con bastante humor a la propuesta: "Ay! qué flojo, busca en Google o YouTube, hay videos calata por todos lados. Encima de baboso, flojo". La publicación tiene más de 2.800 me gusta.

Quinto round. Hoy un usuario le pidió a Xoana González que le envíe foto de su trasero. La argentina envió una foto, pero del trasero de su esposo Rodrigo Valle. Aquí tienes cinco maneras de responder con ingenio a esos sujetos que te piden el pack.