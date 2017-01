Xoana González: "He bailado en ‘night clubs’ porque es un escenario más"

Por: Carla Chévez y Milagros Casas.



Xoana González le restó importancia a las fotos que vienen circulando de ella, en las redes sociales, en las que se le ve luciendo lencería en un conocido club nocturno.

“Esas fotos las sacaron de mi Facebook y yo conté, el año pasado, en ‘El Valor de la Verdad’, que he bailado en ‘night clubs’, porque para mí es un escenario más”, dijo Xoana González, quien agregó que su pareja de ese entonces la acompañaba a sus shows.

“Ya no lo hago más porque me explicaron que acá está mal visto, pero en Argentina es de lo más normal. Gracias a Dios chamba no me falta y mañana tengo un show en Chincha”, añadió Xoana González en el avant premiere de ‘XXX Reactivado’.

Por último, Xoana González afirmó que Julieta Rodríguez merecía ser deportada y que la tendrá difícil para encontrar trabajo en Argentina por la crisis que vive su país.

Asimismo, Xoana González dijo que está feliz con su esposo Rodrigo Valle y que lo único que cambió entre ellos es que cuando se pelean, le pide el divorcio.