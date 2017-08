¡Una genio! Xoana González siempre sabe como responder a las preguntas malcriadas. El usuario de Instagram, @joseanto99, se quiso pasar de vivo con Xoa y le mandó un mensaje preguntándole 'cuánto cobra' por una noche. La respuesta de la argentina es tan épica como todas las demás.

Fiel a su estilo, la sexy modelo le mandó una peculiar respuesta. “Pucha mi rey, no cobro, o sea lo hago gratis pero con el que me gusta y solo me gusta mi esposo... ¿qué se siente que me haya agarrado a medio Lima por gusto menos a vos?”, escribió Xoana González.

Pero ahí no quedó todo, Xoana González decidió hacer pública la pregunta del grosero usuario. Así, compartió la captura de la pregunta y la respuesta en su cuenta de Instagram. Además, no dudó en compartir la identidad del usuario. "Ups, dejé la foto y el nombre, y también sin querer se lo envié a tu flaca por mensaje interno”, comentó la argentina.

Xoana González responde cuánto cobra Xoana González responde cuánto cobra Xoana González responde cuánto cobra

Como se sabe, Xoana Gonzáles suele publicar capturas de sus conversaciones con sus seguidores, a quienes aconseja sobre el amor y las relaciones. La modelo suele ocultar la identidad de los usuarios pero esta vez dejó pasar por alto su filtro de confidencialidad y mostrar a la persona. Si es tan valiente para preguntar, también debería serlo para mostrar su identidad.

Así, Xoana González nos dio una lección de aguante y coraje como solo ella podría lograr. ¿Quieres tener más consejos de una maestra como Xoana? Puedes leer las columnas que tiene en Trome.pe, 'Xoana Love'.

En ellas, la argentina trata los temas del corazón a su peculiar manera. En su última publicación, Xoana González abrió su corazón y nos contó la historia que tiene con un misterioso personaje.