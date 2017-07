Xoana González le manda tremenda indirecta a Korina Rivadeneira... ¿Venezolana no paga sus impuestos en el Perú? [VIDEO y FOTOS]

La modelo argentina Xoana González publicó una foto donde aparece afuera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración TributariaSunat (Sunat). La imagen se viralizó rapidamente en las redes sociales debido al mensaje que va directo a la yugular de la hoy clandestina Korina Rivadeneira

La imagen miles de 'me gusta' y es considerada por muchos como una indirecta para la venezolana Korina Rivadeneira., ya que da a entender que la venezolana no ha pagado sus impuestos al Perú....¿Tanto así?... "Pagando mis impuestos en la Sunat como todos los meses, como todos los años", empieza el texto de Xoana González.

La argentina le manda un mensaje a los extranjeros, quizás ahí también 'agarra la flor' Korina Rivadeneira. "A los que quieren ser residentes sean responsables con los impuestos, con las cosas que dicen y hacen y si se equivocaron se pide disculpas y se paga", sigue el texto que escribió nuestra columnista Xoana González.

"Bien dicho, no como la otra que para escodiéndose", se lee entre los comentarios de la foto de Xoana González. Muchos de los seguidores de la argentina han etiquetado a Korina Rivadeneira en la imagen. Por cierto, aquí puedes leer la segunda columna de la argentina para Trome.pe

Korina Rivadeneira se encuentra actualmente en la clandestinidad y ayer envió un video en el que indica que está muy asustada "pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo y que no merezco lo que me está pasando".



Como se recuerda, Migraciones confirmó que el caso de Korina Rivadeneira está considerado como 'cerrado', luego de que la defensa de la modelo presentará más de una apelación para evitar que procediera su expulsión del Perú por irregularidades en la información que presentara a las autoridades para lograr obtener su residencia.

