Xoana González le hace baile sensual a Leonard León y "novia" de cantante reacciona así [VIDEO y FOTOS]

El viernes pasado, el cantante de cumbia Leonard León estuvo en el set del programa La Noche es Mía. La expareja de Karla Tarazona pasó momentos pícaros y divertidos al lado de Xoana González y Carlos Galdós.



El conductor del programa La Noche es Mía, Carlos Galdós, le pidió a Xoana González que le hiciera un baile sensual al cantante. La argentina agarró la mano de Leonard León e hizo que acariciara su abdomen mientras se contorneaba.



Leonard León no miraba mucho a Xoana González. La razón sería que el cantante habría llevado a su nueva pareja al set de La Noche es Mía. La producción del programa enfocó a una chica que acompañó al cantante al espacio televisivo.



Cuando Xoana González se dio cuenta del problemita, simuló una excusa bastante jocosa. "Me tocó toda, no sabes, es un degenerado", indicó la argentina sobre Leonard León, el cantante no podía evitar reírse.

Cundo vos le bailas y enfocan a la chica q vino con el invitado y no sabes cómo salvar la situación ! Lo mejor es siempre acusar al otro 😂😎💅🏻 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Se sospecha que la chica que acompaña a Leonard León en el set es su primera pareja. Ni la muchacha, ni el cantante quisieron aclarar el vínculo que los unía. Todo parece indicar que ambos estarían retomando su relación.



Leonard León estuvo presente en el set de La Noche es Mía para participar del jurado Yo Soy La Voz de La Noche es Mía. El cantante tuvo que calificar las participaciones de los integrantes del espacio televisivo.



Como se recuerda, Leonard León se ha lucido en shows con su expareja, la animadora de eventos, Karla Tarazona. Ellos se reencontraron en los escenarios, después de 7 años, y confirmaron que sus peleas y broncas quedaron en el pasado, aunque entre bromas se mandaron sus ‘chiquitas’.



La conductora fue la presentadora del show que realizó el grupo ‘América’ en la discoteca ‘Gustavito’. “Él canta, yo cobro (risas), solo espero que todo siga bien y no le dé lagunas mentales (y se olvide de pagar la pensión de sus hijos)”, dijo Karla Tarazona entre risas.



Cuando no sabes quién es el invitado🤔 hasta q se te conectan las pocas neuronas 💡y casi meto la pata😈 x suerte me hacen bailar para q no hable 😂😂😂😅 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 12:05 PDT