Xoana González: Así reacciona cuando le consultan sobre boda de Lionel Messi [VIDEO y FOTOS]

La argentina Xoana González fue consultada sobre la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. En 2016, la argentina confesó haber tenido relaciones sexuales con el crack del fútbol, aquella vez dio muchísimos detalles, las cosas ahora han cambiado.

Xoana González ya no quiere hablar de ese tema, quizás porque es una mujer casada desde diciembre de 2016. "No puedo dormir de la angustía, a mí qué me importa, me llega a la punta de la teta", ironizó la argentina sobre la boda de Lionel Messi para un reportero del programa Espectáculos.

Tras la insistencia del reportero, Xoana González indicó que sólo tiene buenos deseos para Lionel Messi. "Qué viva el amor para todos, ampay y amor para todos", indica la modelo argentina.

En 2016, la modelo Xoana González reveló que tuvo relaciones sexuales con Lionel Messi en el programa "Amor, amor, amor". "Es muy humilde, lo conocí en un boliche, fui a bailar dos horas, él fue a ese boliche, me mandó un seguridad", indicó la argentina sobre la proposición del futbolista.

Además, Xoana González indicó que ya no puede estar hablando del tema porque ella ahora escribe columnas para el diario Trome.pe. Por cierto, aquí puedes leer la segunda publicación de la argentina para la versión digital del diario.

