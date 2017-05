Xoana González presume documento que hará llorar a Korina Rivadeneira [VIDEO]

En medio de los problemas en migraciones que tienen muchos chicos realitys, Xoana González publicó una foto con su carnet de inmigrante residente. La imagen la publicó en su Instagram y tiene más de 100 me gusta.

"Me va a explotar el corazón. Les quiero contar a todos que estoy feliz, me dieron mi carnet de inmigrante residente ( ó sea ya no es un carnet de trabajo ) ya puedo sacar un crédito y comprar una casa para la ong de perros que quiero hacer", reveló Xoana González en Instagram.



Además, también contó que esta pensando en adoptar a un niño. "Podremos ver cómo es para adoptar un bebe, tengo los mismos derechos,ya nadie me puede poner impedimento de salidas nunca más. Esto significa mucho mucho para mí .... siento que se me sale el corazón de alegría. Gracias, Perú, el país que me enamoro y estaré siempre agradecida", indicó Xoana González.

Esta es una buena noticia para Xoana González, quien se encontraba bastante afectada por la reciente sentencia impuesta por el Poder Judicial tras perder el juicio que le interpuso Melissa Loza por difamación. La argentina señaló que deberá dejar de lado muchos de sus planes para pagarle a la guerrera.



¿Cuánto pagará Xoana González? La argentina tiene que desembolsar 10 mil soles de reparación civil y asistir cada 60 días a la oficina de Control Biométrico.

Me va a explotar el corazón ! Les quiero contar a todos q estoy feliz, me dieron mi carnet de inmigrante residente ( ósea ya no es un carnet de trabajo ) ya puedo sacar un crédito y comprar una casa para la ong de perros q quiero hacer, podremos ver cómo es para adoptar un bebe, tengo los mismos derechos ya nadie me puede poner impedimento de salidas nunca más .. esto significa mucho mucho para mí ... siento q se me sale el corazón de alegría ... gracias PERU... el país q me enamoro y estaré siempre agradecida 😍🤗 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 22 de May de 2017 a la(s) 2:31 PDT