Xoana González es uno de los personajes del entretenimiento más populares y queridos en el Perú. Sincera, sencilla, directa y ajena a hipocresías son algunas de las características que sus fans destacan. Hoy, Xoana se estrena como columnista de Trome.pe en 'Xoana Love', un espacio en el que tratará todo eso que imaginas y más, que podrá ser leído por ellos y ellas, que te animarás a compartir. ¡La expectativa ha sido tal que hasta la competencia seria hizo ecos de 'Xoana Love' (¡gracias por la promoción!).



'Meditando con Maluma de fondo' es su primer texto. Siempre al estilo de Xoana González. Disfrútalo. Comenzamos en 3, 2, 1...



Estoy sentada en el piso de mi sala, con las piernas cruzadas, los brazos sobre mis rodillas y los dedos índice y pulgar de cada mano juntos. Con posición de yoga, medito. Ommmmm, ommmm. Yo puedo, yo saldré de esto, solo son días de estrés, oooommmm, ooommmmmm…



Yo puedo con todo, solo son cuatro perros y un gato que quiere matarme. A partir de ahora soy la nueva Xoana, la nueva Xoana González (en mi país de origen no usamos el apellido materno). Mano dura en la casa, voy a empezar a repartir chirlos ('lapos' en argentino, che), gritos y el método del tablazo.



Marta come la pared: tablazo. Copito ladra muy agudo: tablazo. Frijol se persigue la cola: tablazo. Lola se come la caca del gato: tablazo. Titi me rasguña y, okay, quizás podría hacerme la tonta acá. A la Xoana amorosa, la que deja que sus mascotas duerman en la cama, la tomaron de tonta. ¡Así que todos al sillón!



La frase "puedo con todo" la arrastro desde que tengo memoria. Así fue siempre. Yo puedo con trabajar para pagar el colegio, yo puedo con irme de mi casa por haber traicionado a mamá e ir por mi papá, yo puedo con unir a la familia, yo puedo con viajar y tratar de ser alguien, yo puedo con trabajar cinco shows por fin de semana sin dormir y sin decepcionar a nadie, yo puedo con educar a los perros, yo puedo con intentar ser una buena y fiel mujer, yo puedo con mantener mi techo, las bocas de mis cuatro perros más el perro de mi esposo, la gata y esta perra del mal que escribe.



Yo puedo con mandar plata a la familia, yo puedo todo. Pero de pronto no me sale la delineación de la ceja como está de moda y me desbordó en llanto. ¿Por qué somos así?



La verdad es que no, no puedo con todo. Y menos puedo ser socialmente correcta. No obstante, respiremos y analicemos el panorama con Maluma de fondo y mirando hacia atrás.



Empecemos: pasé de ser una "Candy" a una esposa, pasé de ser una piraña sin futuro a realizar mis sueños. Y hoy, chúpate esta mandarina, pasé de bailar en un club a escribir para Trome, el diario en español que más ejemplares vende en el mundo.



Esta es mi versión del ‘Sí se puede’. ¿Cuál es la tuya?