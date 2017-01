Xoana González presenta a su madre en Instagram y la felicitan por esta razón [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González le dio espacio a la ternura en su Instagram y publicó un saludo de cumpleaños para Alicia Fernández, su madre.



Las conmovedoras palabras de Xoana González son acompañadas por una imagen en donde aparece junto a su madre mostrando el tatuaje que se realizaron en octubre de 2016. Así se observa en Instagram.



El mensaje comienza recordando las complicaciones que tuvo que afrontar Alicia Fernández mientras estaba embarazada de la muy querida modelo Xoana González. La publicación tiene más de 2.000 me gusta en Instagram.



"Hermosa feliz cumple, te amo muchísimo y solo decirte GRACIAS, gracias por darme la vida, por ser valiente y afrontar una hija con problemas de corazón y 7 mesina, encima casi morirte en el parto y sacarme adelante a pesar de todas las complicaciones que se presentaban del riñón y todo lo que vos y yo ya sabemos ... gracias por no bajar los brazos, por ser mamá canguro tanto tiempo", escribe Xoana González en su Instagram.

Además, Xoana González le promete a su madre que nunca le faltará nada incluso si a la modelo le pasará algo. "Siempre vas a contar conmigo y jamás te va a volver a faltar nada mientras yo viva ( y si muero tampoco porque ya me encargué de eso todos estos años trabajando para que no haya carencias)... en unos días te tengo en Lima conmigo", comenta Xoana González en Instagram.

En octubre de 2016 la argentina se realizó un tatuaje junto a su madre. En la grabación de ese momento, Xoana González le dice a su madre que a partir de ahora nace una nueva Alicia, más rebelde y más libre.