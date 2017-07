Xoana González vuelve a la carga en la tercera entrega de XOANA LOVE (esta es la primera y esta es la segunda). Su nueva faceta, la de escritora, es más que comentada y con ella derriba prejuicios que pesan sobre chicas guapas, fotogénicas y carismáticas. Como ella misma. Basta de preludios, Xoana González, y empecemos ya mismo:



En el mundo del modelaje vi muchas cosas: drogas, prostitución, estafas, vendedores de ilusiones, aprovechadores, envidia, actos de divismo que ni Madonna protagonizaría, entre otras perlas.También me di cuenta de que uno puedo estar en la oscuridad total. Aprendí, además, que si uno no desea, no se mete en cosas turbias.



Pero, pensándolo bien, todo eso también lo vi cuando vendía autos. La secretaria nueva que, de pronto, "de la nada", aparecía pilotando un carro increíble y un sueldo inexplicable. Una prostituta encubierta, digamos. Cada vendedor tenía su 'dealer' y trabajaban todos, como dicen los policías, "bajo influencia de sustancias ilegales". Y éramos vendedores de ilusiones cuando prometíamos fechas de entregas que no eran ciertas con tal de cerrar boletas de compra-venta. El hambre de avaricia y codicia hacía que seamos todos enemigos.



En fin, no me quiero ir por las ramas, contando sobre cuando vendía autos. Volvamos al modelaje.



Con el tiempo ya no era tan traumático escuchar a modelos vomitando antes de cada desfile, acabó siendo como el sonido de los carros cuando caminas por la calle. O ver desfilando a una calavera con respiración y pensar "¡yo la admiraba!". Y ya de admiración no quedaba nada, claro. Al contrario, me causaba pena ver cómo compañeras con un gran futuro se consumían por las drogas o por la anorexia y bulimia, esas "amigas" que llegan fácilmente y que no se quieren ir así la fiesta haya acabado.



Lo que no se habla, se guarda; lo que se guarda, se pudre. Por eso siempre me sirvió mucho tener buen diálogo con mi mamá (ya les presentaré a mi mamá). A ella le contaba todo lo que veía y siempre hablábamos: que la oscuridad está a la vuelta de la esquina y también está dentro de todos nosotros. Es parte de la naturaleza humana, todos hacemos sombras. Está en uno tener la fortaleza de no entrar en la "zona turbia".

Xoana González en Xoana Love XOANA LOVE, tercera entrega :O



Eso sí, ¡yo confieso! Confieso que me tentaba verme en problemas. La idea era salir luego y sentirme victoriosa, digamos. Disfrutaba probándome a mí misma.



Esto puede chocar a varios, pero las lecciones que no se olvidan son las que van sin anestesia. Aprendí que bailar en un puterío no te convierte en puta. Es, más bien, otro show en distintas tablas y escenarios. Una va, hace su chamba y se va a su casa.

EJERCICIO DE LA SEMANA ;)

Siempre me molestó el hecho de que no solo basta ser, sino parecer. ¡Qué tontería! Podría desenmascarar a miles de hipócritas, pero no quiero más juicios. Seguro muchos tienen conceptos equivocados solo fundamentados en prejuicios. Pobres.



Yo soy tan sana que ni sal le echo a las comidas: no fumo, no me drogo, no tomo alcohol, no salgo de juerga, duermo mis horas, como sano y mis pasatiempos son pintar y jugar con mis cuatro perros y mi gata o ver pelis con mi esposo. Que me gusta sentirme deseada, sí. Que paro medio calata en shows o programas, también, es mi trabajo, que además lo disfruto. Qué lujo el mío: me encanta lo que hago para ganarme la vida. A todas las mujeres nos gusta sentirnos deseadas. ¿Acaso el 50% de las mujeres que caen en la tentación de ser infieles no lo hacen buscando eso? Nos gusta que nos deseen. Y si nuestro hombre ya no demuestra interés y otro está que se muere por una, ahí vamos.



¡Me estoy yendo por las ramas de nuevo! ¡La infidelidad es para otro capítulo!



Quiero redondear esta idea: los prejuicios limitan a la gente y eso pasa con personas, lugares, comidas. ¿Cuántas veces no comimos algo porque lucía mejor un lunar con pelos que el plato de comida, y al probarlo decimos "qué tarado, por qué no lo comí antes"?



Me gustaría que, al menos por un día, disfruten de la vida sin juzgar a nadie. Inclúyanme, despójense de la idea de que solo puedo ser un par de tetas de plástico. ¿Lo lograron? Bien, esa es la tarea de la semana. Hasta el próximo lunes ;)