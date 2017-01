Xoana González sobre shows en nigth clubs: "No descubrieron América" [FOTOS Y VIDEO]

La modelo Xoana González se pronunció a través de su Facebook sobre las fotos que circulan de sus presentación en night clubs. La argentina contó que ella misma había revelado esa información en El Valor de la Verdad y que publicarlo ahora no es noticia.



"No se qué tanto titular. Si yo misma conté en el valor de la verdad y en otros lados también que he bailado en Nigth y que el mismo show que hago en discos lo hacía también en Nigth antes", escribió Xoana González en Facebook.



Xoana González defendió su trabajo en nigth clubs en su Facebook: "Es un escenario, para mí es lo mismo... lo más loco es que yo ya lo había contado y esa fotos las sacaron de mi facebook. Chicos, sorry no descubrieron América", comentó la modelo.



Xoana González reveló que se presentó en nights clubs en julio de 2016 en el programa El Valor de la Verdad. En aquella ocasión ganó 50 mil soles por sus respuestas honestas y llenas de picardía.



Aquella vez que Xoana González se presento en El Valor de la Verdad respondió que sí se presentó en night clubs cuando llegó a Lima, pero que no se acostó con ningún cliente.



La pregunta que contestó la argentina en el mencionado programa fue ¿Das servicios sexuales en los night clubs donde trabajas? Xoana Gonzaléz respondió aquella vez que no. "Cuando llegué a Lima realicé shows no solo en discotecas, sino también en night club. Como máximo hice topless", indicó.