Xoana González: Así luce modelo tras retirarse implante de senos [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González se sometió a una operación para retirarse los implantes de senos. La argentina se sometió a esta intervención quirúrgica hace unos días para poder convertirse en mamá. La modelo se animó a publicar una foto del cambio.



Xoana González afirma que se siente feliz porque esa intervención es parte de un proceso que le permitirá la reconstrucción de sus glandulas mamarias. "Creo que estos actos que hago que me hacen sentir orgullosa, como alejarme de lo superficial", explica la argentina en una publicación de Instagram.



La modelo publicó su primera foto tras la operación, su cuerpo luce más delgado. Los fans de Xoana González elogian su nuevo aspecto. "Te te ve más hermosa así y con más razón si el motivo de tu cambio es para dar vida. Que Dios te de la felicidad que tanto anhelas", le escriben sus seguidores.



La argentina también se siente triste porque considera el retiro de sus implantes hará que su lado sexy se apague, pero a la vez se siente contenta porque esto le permitirá ser mamá. "Muero por sumar a la familia personitas que me llamarán mamá dentro de poco", escribe Xoana González en su columna XOANA LOVE.



Xoana González continuará con el tratamiento de fertilidad y también lo intentará con la fecundación in vitro. La argentina siente que todos estos cambios suman en su vida y se muere por ser una mamita feliz.





Me siento rara me miro al espejo y me faltan mis cabezas de enano pero estoy feliz xq es todo parte de un proceso y se q preparar mi cuerpo para esta hermosa razón vale la pena! Que loco como uno va madurando ! Creo q estos actos que hago que me hacen sentir orgullosa, como alejarme de lo superficial, como morirme de hambre si es necesario pero no comer animales, como mil de cosas q nadie sabe q son mías, esas son las q me llenan el corazón...como cuando no te importa lo q los demás piensen xq una sabe quién es en el fondo ! En paz conmigo misma Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:09 PDT