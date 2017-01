Xoana González parodia a Michelle Soifer por su manera de comer [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González se pronunció sobre el supuesto ampay que relaciona a la exparticipante de Esto Es Guerra Michelle Soifer y el cantante Kevin Blow. La argentina comentó la reacción de Michelle Soifer y se animó a hacer un video parodia que publicó en su cuenta de Instagram.



Michelle Soifer no ha reconocido hasta el momento que es la chica que aparece al lado de Kevin Blow. en el supuesto ampay del programa Amor de Verano y utilizó su cuenta de Instagram para parodiar la "noticia bomba" que el programa de espectáculos dará.



En el video de su cuenta de Instagram, Michelle Soifer come en el sillón y toma gaseosa mientras espera la noticia bomba de "Amor de Verano". Al ver que no es nada relevante decide retirarse a su cuarto. Este video fue el que parodió Xoana González haciéndole enfásis a la manera de comer de la exparticipante de Esto Es Guerra. Veamos el video de Michelle Soifer.

Ampay volumen 2 #ampay Un vídeo publicado por Micheille Soifer (@micheillesoifer8) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 8:00 PST

El video de Michelle Soifer en Instagram tiene más de 64.217 reproducciones, el video parodia de la modelo argentina Xoana González promete superarlo en sólo una hora tiene más de 5.000 reproducciones.



Xoana González admite que decidió parodiar el video porque sus fans le pidieron que lo hiciera y señala que no hay mala onda. "Cualquier parecido con un video de Michelle Soifer es pura coincidencia ...Va con onda ...Espero que no se enoje", se lee en la publicación de la argentina.



Los seguidores de Xoana González enloquecieron con el video y afirman que cada vez que tienen un día pesado entran a su Instagram para animarse. ¿Cuál crees que es el mejor video, el de Xoana o el de Michelle?