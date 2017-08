Xoana González: Chicas se pelean por liderazgo de club de fans de la modelo [VIDEO y FOTOS]

Salvo el poder, todo es ilusión. Las jóvenes que conforman el club de fans de la modelo Xoana González, "Las perras del mal", se encuentran en pie de guerra civil. Las muchachas se pelean entre ellas por el liderazgo de esta asociación que tiene como centro a la argentina.



La lucha se vive en el terreno del Instagram de la modelo Xoana González. Al parecer hay dos grupos que se disputan por ser el club oficial de fans de la argentina, perrasdelmalfco y perrasdelmaloficial, con estos nombres se les encuentra en la mencionada red social.



En una foto que publicó Xoana González junto a una de las chicas líderes de su club de fans, "Perras del mal oficial", en su Instagram, los comentarios se dispararon. Chicas que pertenecen a las perrasdelmalfco afirman ser el verdadero club de fans.



Las integrantes de Perrasdelmaloficial aseguran que ellas empezaron primero con el club de fans y acusan al otro grupo de ser pleitista. Algunos seguidores de Xoana González critican la actitud de ambos grupos por ventilar sus divisiones en redes sociales.



Al respecto, Xoana González afirma que si las peleas continúan tomará la decisión de eliminar el club de fans. "Me parecen chiquilinadas eso de pelearse, ni que fuesen enemigas. Me he comunicado con las chicas y me han dicho que no volverá a pasar", contó a Trome.pe

