Xoana González: Pide un hijo en Nochebuena [FOTOS]

Xoana González se vistió de Mamá Noela para recibir la Navidad y le pidió a Dios que la bendiga con un hijo el próximo año, ahora que se casó con Rodrigo Valle. Cuenta que su esposo la conoce en ‘las buenas y en las malas’, sin maquillaje y siempre le dice que está preciosa. Ellos viven estas fiestas al lado de sus familias en su natal Argentina, donde permanecerán hasta inicios del 2017.



Xoana, esta Navidad es distinta, porque ya estás casada...

Es cierto, es una etapa hermosa que me toca vivir. Nunca pensé que me casaría, creo que en el fondo hasta a la más rebelde le gusta la idea de casarse.



¿Rodrigo estuvo contigo en las buenas y en las malas?

Sí, él está en los días de histeria femenina y los normales, en los días donde una está peluda y está lejos de ser la chica sexy que todos ven. Él conoce a la Xoana en pantuflas, que anda sin maquillaje todo el día, y aún así, me ama y me dice que soy preciosa.



¿Cómo van los 11 primeros días de matrimonio?

Estamos superbién, no lo veo como mi señor esposo, sigue siendo mi mejor amigo, con él hay una química increíble y siento que nos amamos sin dejar de ser quienes somos, es un amor libre.



Y le diste su ‘Nochebuena’...

Ya se la di el primer día que lo conocí. Esas cosas se dan antes, para ver si las cosas pueden funcionar, ja, ja, ja. No hay que esperar un mes porque una se enamora y después las cosas resultan ser otras, así que mejor de una.



¿Cómo celebran la Navidad?

Estamos en Argentina. Por mi parte, cada miembro de mi familia lleva un platón de alguna comida o una ensalada grande, por lo general se organizan las comidas para no repetirlas y mi papá hace un asado y escuchamos música de los 80 y hasta sacan la guitarra, ja, ja, ja. Después, el típico conteo y al rato seguro mi tío ya se habrá tomado todo el trago y se pondrá divertido.



Este año también ha sido de tristeza, porque perdiste un bebé...

Sí, la verdad que sí. Todavía no siento que esté curada esa herida, fue y es muy duro. Ahora, el cinco de enero se cumple un mes desde que falleció mi angelito. Le haré una misa en la iglesia de mi barrio.



¿Aún no cierra esa herida?

Estábamos muy ilusionados, ya sabía nuestra familia, ya habíamos preparado el cuarto para empezar a comprar las cosas para el bebé, pero bueno, las cosas pasan por algo. Trato de consolarme con eso, ojalá Dios nos bendiga con un bebé el año que viene, ese es mi deseo por Navidad.



¿Rodrigo jugó un papel importante en ese momento?

Sí, me animaba, era quien me paraba de la cama para continuar, hacía bromas para que ría, eso es lo que hace quien te ama. Jhonny Valle.