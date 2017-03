Xoana González no la pasa nada bien. Los días de felicidad por su matrimonio terminaron, hoy regresó al Perú con el corazón destrozado ¿Qué pasó? Confirmó que su esposo, Rodrigo Valle, le fue infiel.

Xoana González y Valle se casaron el pasado 14 de diciembre por civil y viajaron a su país una semana después para pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo al lado de sus familias, sin presagiar que la ‘luna de miel’ se convertiría en una pesadilla.

“Me siento mal, no quiero que me vean llorar, tengo el corazón destruido. Pensé que Rodrigo había cambiado. Pasamos Navidad en Argentina y dos días después hice lo que hace tiempo no hacía, agarré su celular y le encontré conversaciones con una chica que tiempo atrás me dijo que solo era su amiga y que la conoció en el gimnasio. En los mensajes de WhatsApp, él le hacía saber que la extrañaba y que moría por estar con ella. Le decía: ‘mi cosita’, ‘mi bebita’, ‘mi gordita’, todas las cosas que me dice a mí”, manifestó Xoana González al arribar al aeropuerto internacional ‘Jorge Chávez’, donde la abordamos.

¿Él lo negó?



Yo lo encaré. Le dije que le podía perdonar cualquier cosa, pero no una infidelidad... Fue tan fresco que reconoció que tiene una relación con ella, pero que se casó conmigo porque ya teníamos todos los planes hechos. Me dijo que se metió con esa modelo, porque yo paraba trabajando y no le dedicaba tiempo. Me siento destruida, pero no pienso perdonarlo. La chica con quien me estuvo engañando es una modelo, pero no vale la pena mencionar su nombre.

¿Piensas divorciarte?



Sí. Volví al Perú para empezar de cero sola y me enfocaré en mi trabajo. Que Rodrigo se quede en Buenos Aires, no sé qué será de su vida, pero tampoco me interesa... Planeábamos ser padres y embarazarme en febrero, pero todo se fue a la basura. No le importó mi sueño, mi dolor, nada.

Xoana González también confesó que mantuvo a Rodrigo durante los dos años y medio que duró su relación.

“No pienso regresar con él, porque sería retroceder. Ojalá que esta chica gane mucho dinero para que lo mantenga como lo hacía yo. Espero que pueda pagar el alquiler del departamento, porque Rodrigo tiene gustos caros y es vago. Le gustan los viajes, las comidas ricas. Yo lo mantuve todo este tiempo, porque lo amaba, pero ya me quité la venda de los ojos. Ya no me verá la cara de tonta”, precisó Xoana González secándose las lágrimas, antes de comentar que todo se trataba de una bromita por el ‘Día de los inocentes’.