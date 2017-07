Xoana González: Esposo de argentina hace importante anuncio sobre Migraciones [VIDEO y FOTOS]

El esposo de Xoana González, Rodrigo Valle, hizo un importante anuncio en su cuenta de Instagram. El fisicoculturista indicó a sus seguidores que estaba camino a la oficina de Migraciones. La foto tiene más de 199 me gusta.

"A migraciones a ver el tema de.mi carnet. Espero que este todo bien y ya tener el mio como inmigrante permanente", se lee en la descripción de la foto de Rodrigo Valle. Esta noticia genera mucha ansiedad en la modelo argentina Xoana González, esposa del fisicoculturista.

En mayo de este año, Xoana González obtuvo del carnet que espera recibir Rodrigo Valle. "Me va a explotar el corazón. Les quiero contar a todos que estoy feliz, me dieron mi carnet de inmigrante residente ( ó sea ya no es un carnet de trabajo ) ya puedo sacar un crédito y comprar una casa para la ong de perros que quiero hacer", escribió aquella vez Xoana González en Instagram.

Xoana González y Rodrigo Valle se casaron en diciembre de 2016. La pareja de argentinos es muy querida en el Perú. En febrero de este año, el argentino ganó Mr. Olympia Amateur Sudamerica 2017 y representó a nuestro país.

A migraciones a ver el tema de.mi carnet!! Espero que este todo bien y ya tener el mio como inmigrante permanente!🇵🇪🤞😎 Sin saltar mis comidas con mi lonchera de @lifecafeperu y su gel pack para mantenerlas durante todo el.dia!!🍏💪 Y vos???ya adquiriste tu membresia mensual??🤓 Una publicación compartida de Rodrigo Valle de paz (@rodrigovalledepaz_ifbbpro) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 10:51 PDT

