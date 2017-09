Xoana González: ¿Le anulan contrato en La Noche es Mía por retiro de implantes de senos ? [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González hizo su primera aparición en el programa La Noche es Mía tras el retiro de los implantes de senos. La argentina recibió bromas de todo calibre por el cambio de su aspecto físico.



El conductor de La Noche es Mía, Carlos Galdós, le dijo a Xoana González que algo le falta. "Hay un vacío, está triste del corazon", dijo el también locutor de radio para presentar a la modelo argentina.



Xoana González contó su experiencia tras la operación. "Ya no tengo trabajo, me sacaron las protésis. Uno madura y llega a una edad donde dice que no le importa ser una bomba sexy", explica la modelo. ​

La producción de Carlos Galdós pidió que le anulen el contrato a Xoana González tras la operación, el conductor se refirió a estos comentarios. "No, ese no era tu atractivo, si estás aquí es por tu intelecto no por tu atractivo", le dijo con sorna el locutor radial a la argentina.



La argentina también bromeó sobre el retiro de sus implantes y dijo que al menos ahora sí se podía ver los pies. "Me saqué dos cabezas de enano, estoy feliz, ahora mi hermano es Adri Vainilla", expresó entre risas, Xoana González.



Xoana González se sometió a una intervención quirúrgica hace unos días para retirarse el implante de senos. La modelo tomó esta decisión para convertirse en madre y no tener problemas al momento de darle de lactar a su bebé.

Xoana se presenta en La Noche es Mía