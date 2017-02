Su enamorado 'dobleteaba', ella le pidió consejo a Xoana González y esto pasó [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González tiene una relación muy cercana con sus seguidores, quienes siempre le escriben por dudas amorosas o para comprarle sus cuadros. Esta vez, una de las seguidoras de la argentina decidió contarle su pena de amor, el consejo que le da Xoana es un EPIC WIN.



La usuaria le cuenta a Xoana González que tuvo una relación de 3 años con un tipo que incluso la presentó hasta con su familia, pero que mientras hacía eso con ella también presentaba a la otra chica. "Quiero vengarme de él, reina, ayúdame", le escribe la usuaria a la argentina.



Xoana González fiel a su estilo le da un consejo inolvidable. "La familia debe ser igual de sorete que él, hazte la pobrecita con el papá y pasa de ser su enamorada a su madrastra". Sí, lo que leíste, sobrino (a). KHA FUERTE.

Ve x el padre y se su madrastra 😎💪🏻 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 8:43 PST

Pero ese no es la única pena de amor que le contaron a Xoana González, la modelo ha publicado varias conversaciones con sus seguidores donde le piden consejos. También destaca el de una joven que incluso estaba comprometida, pero su pareja la abandonó y decidió empezar una relación con otra al poco tiempo.



En este caso el consejo que le da Xoana González a la usuaria es que tenga relaciones sexuales con el mejor amigo de su ex. No sabemos si sus seguidoras están siguiendo sus consejos, pero sin duda la argentina les arranca una sonrisa.



Xoana González tiene una muy buena relación con sus seguidoras que en la mayoría de casos son mujeres, quienes ven en la modelo una buena consejera y una chica que les hace reír. ¿Xoana también le podrá dar un consejo de amor al Tío Trome?

Cuando alguien me pide un consejo ! Yo haría eso 😎💪🏻 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 5:59 PST